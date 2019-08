2 Kindergärten im Burgenland arbeiten zusammen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Burgenland sind viele Kindergärten über

den Sommer geschlossen.

Die Kindergärten im Burgenland haben

durchschnittlich 20 Tage im Jahr geschlossen.

Die Gemeinden Neuberg und Güttenbach

im Burgenland fanden gemeinsam eine Lösung dafür.

Die 2 Kindergärten in den Gemeinden arbeiten zusammen.

Kinder vom Kindergarten in Neuberg können

auch den Kindergarten in Güttenbach besuchen.

Die Mitarbeiter in Neuberg haben im Juli Ferien,

während die Mitarbeiter in Güttenbach

im August Ferien haben.

Dadurch haben die 2 Kindergärten im Sommer

nur 5 Tage geschlossen.