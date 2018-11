2 Energy Drinks am Tag sind schon schädlich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Energy Drinks sind sehr beliebt und

sollen die Leistung steigern.

Wenn man zu viele Energy Drinks trinkt,

kann das aber zu Nervosität, Angstzuständen

und Schlaflosigkeit führen.

Das liegt am vielen Zucker und Koffein,

das in Energy Drinks enthalten ist.

Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass schon

2 Dosen pro Tag, dem Körper schaden.

Für die Untersuchung wurden

44 Medizin-Studenten getestet.

Alle waren Nichtraucher.

Sie tranken ungefähr 2 Dosen

Energy Drink am Tag.



Das Ergebnis

90 Minuten nachdem die Studenten

das Getränk getrunken haben, konnten die Forscher

feststellen, dass die Durchblutung bei ihnen gestört war.

Die Forscher gehen davon aus, dass das

an der Kombination aus Koffein, Taurin,

Zucker und verschiedenen Kräutern liegt.

Während die Energy Drinks wirken, werden die Organe

Niere und der Darm nicht gut genug durchblutet.

Das Blut wird nämlich stärker ins Herz

und in die Muskeln gepumpt.

Das erzeugt einen erhöhten Druck im Herzen.

Mehr Koffein als in Kaffee

Kaffee und Energy Drinks enthalten

ungefähr gleich viel Koffein.

Energy Drinks werden aber in größeren

Verpackungs-Einheiten verkauft.

Deshalb nimmt man mehr

Koffein zu sich, als bei Kaffee.

Kaffee wird meistens über den Tag

verteilt getrunken, während Energy Drinks

meistens schnell ausgetrunken werden.

Personen, die auf Koffein empfindlich reagieren,

sollten nur sehr wenig davon zu sich nehmen.

Kinder, Schwangere, Frauen die ihr Baby stillen

und Menschen die empfindlich auf Koffein reagieren,

sollten auf Energy Drinks verzichten.

Jugendliche sollten nicht mehr als 2 Dosen am Tag trinken.