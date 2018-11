19 Richterinnen mit dunkler Hautfarbe feiern ihren Erfolg

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im amerikanischen Bundesstaat Texas

wurden 17 afro-amerikanische Richterinnen

neu an ein Bezirks-Gericht gewählt.

Insgesamt arbeiten dort in Zukunft

19 afro-amerikanische Richterinnen.

Afro-Amerikaner sind amerikanische Staatsbürger

mit dunkler Hautfarbe, die Vorfahren aus Afrika haben.

Für die Demokratische Partei in Texas ist die Ernennung

der afro-amerikanischen Richterinnen einer kleiner Erfolg.

Die 19 Frauen machten viel Werbung für sich auf Internet-Seiten.

Dort bezeichneten sich die Frauen als „Houston 19“.

Sie warben außerdem mit dem Spruch „Black Girl Magic“ für sich.

Black Girl Magic ist Englisch und bedeutet auf Deutsch

„Schwarze Mädchen Magie“.

Eine Untersuchung zeigte, dass weit mehr als die Hälfte

der Richterinnen in Texas, Frauen mit heller Hautfarbe sind.

Lori Chamber Gray ist eine der neuen Richterinnen.

Gray meinte, dass sie in den letzten 30 Jahren mit

vielen guten Richtern zusammengearbeitet hat.

Sie sagt aber auch, dass nur wenige davon

Frauen oder Afro-Amerikanerinnen waren.

Mit ihren Kolleginnen möchte sie sich mehr

für andere Afro-Amerikaner und für Amerikaner,

die aus Latein-Amerika kommen, einsetzen.

Zu Latein-Amerika gehören alle Länder in Amerika,

in denen Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird.