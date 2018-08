11 Tipps gegen die Hitze

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der letzten Zeit ist es sehr heiß.

Hier kommen 11 Tipps, die gegen das dauernde schwitzen helfen.

Lüften

Wenn es in der Wohnung sehr heiß ist,

will man am liebsten gleich die Fenster auf machen.

Das sollte man aber nicht zu jeder Tageszeit machen.

Am besten ist es, am Tag die Vorhänge zuzumachen

und entweder in der Früh, am Abend oder

in der Nacht die Fenster aufzumachen.

Warmduschen

Eine Dusche vor dem Schlafengehen kann sehr angenehm sein.

Das Wasser kühlt den Körper schnell ab.

Achtung! Besser ist es, wenn man sich

lauwarm abduscht und nicht kalt.

Der Köper wärmt sich sonst nämlich

schneller wieder auf und es ist einem wieder heiß.

Sommerschläfer

Wenn man in der Nacht

wegen der Hitze nicht gut schlafen kann,

kann es helfen, wenn man sich eine kalte Wasserflasche mit ins Bett nimmt.

Legt man die Flasche ans Ende vom Bett,

kühlt das über die Fußsohlen angenehm ab.

Vorsicht bei Coolpacks:

Diese können an der nackten Haut

kleben bleiben und das kann zu Verletzungen führen.

Technische Geräte

Man sollte Computer, Fernseher und andere

technischen Geräte am Tag und wenn man schläft ausschalten,

weil sie Wärme abgeben.

Kleidung

Bei Temperaturen über 30 Grad,

kann die falsche Kleidung sehr unangenehm sein.

Hosen und Kleider aus einem leichten Stoff,

sind sehr gut für die heißen Tage.

Weil der leichte Stoff die Wärme nicht

an den Körper weiter gibt.

Zusätzlich leitet der Stoff

den Schweiß vom Körper nach außen.

Kräuter und Gewürze

In Basilikum, Thymian, Petersilie und Rosmarin

sind Öle enthalten, die kühlend und erfrischend wirken.

Außerdem unterstützen sie die Verdauung.

In Minze ist ein Stoff, der den Körper auch kühlt.

Ingwer

Ingwer ist im Winter als wärmender Tee beliebt.

Man kann ihn auch kalt trinken.

Eine kleine Menge vom scharfen Alleskönner Ingwer,

hilft gegen Müdigkeit und Schlappheit.

Joghurt

Laut der Chinesischen Medizin kühlen auch Milchprodukte

wie Joghurt, Buttermilch oder Topfen und befeuchten von innen.

Dazu sind sie leicht verdaulich.

Obst und Gemüse

Je höher der Wasseranteil, im Obst oder Gemüse,

desto mehr sollte man jetzt davon essen.

Ideal sind Gurken, Tomaten und Melonen.

Die grünen Blattsalate helfen,

Vitamine zu ersetzen, die im Sommer verloren gehen.

Laut der Chinesischen Medizin entgiftet Spinat nicht nur,

sondern kühlt auch und ist daher ein gutes Sommer-Gemüse.

Wer im Sommer nicht gerne gekochte Speisen essen will,

kann zum Beispiel rohes Gemüse wie Tomaten essen.

Beim Obst ist jetzt die richtige Zeit für Zitronen.

Sie erfrischen und helfen, die Temperatur

im inneren vom Körper niedrig zu halten.

Aber auch heimische Beeren sind ideal.

Tofu

Die Pflanzenstoffe die im Tofu drinnen sind,

enthalten pflanzliches Eiweiß und das wirkt entspannend.

Sie sollen auch gegen Hitzewallungen wirken

und in der Nacht gegen schlechtes Schlafen.

Tee

Die Menschen, die in der Wüsste leben wissen,

dass lauwarmer Tee besser ist, als kalte Getränke.

Die Blutgefäße öffnen sich, dadurch

kann die Hitze leichter entweichen.

Grüner Tee und Minze wirken besonders kühlend, auch gemischt.

Gegen Schwitzen hilft Salbeitee.