1000 Taxifahrer protestieren in Wien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 16. April protestieren in Wien

1000 Taxifahrer mit einer Fahrt gegen

das amerikanische Taxi-Unternehmen „Uber“.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich, dass man etwas

nicht gut findet und man sich eine Änderung wünscht.

In Wien gibt es bereits 700 Uber-Taxis,

diese sind billiger und kosten den Wiener Taxis viele Fahrgäste.

Um 9 Uhr sammelten sich die Protest-Taxifahrer

in der Filmteichstraße in Wien-Favoriten.

Danach fuhren sie eine große Runde in der Innenstadt.

Viele Teilnehmer von der Protest-Aktion

wollen am Montag zusätzlich den ganzen Tag streiken

und keine Fahrgäste mitnehmen.

Nach der Ring-Runde geht es in die Donaustadt,

wo der Protest bei einer Grillerei endet.