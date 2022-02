Urban Garden: Wie Ihr Balkon zur Wohlfühl-Oase wird

2. Grün mit Mehrwert

Beim grünen Daumen denken Sie eher an eine Krankheit als an botanische Begabung? Die meisten Kräuter sind jedoch unkompliziert anzupflanzen und brauchen wenig Platz. Minze und Melisse sind ideal für Limonaden und Cocktails, Schnittlauch oder Petersilie peppen die einfachste Jause auf. Wer stilecht naschen will, legt sich je nach Sonneneinstrahlung Erdbeeren, Himbeeren oder Heidelbeeren zu. Kleine Balkone sind gut mit Kräuterregalen beraten, wo die Pflänzchen übereinander wachsen. Wer mehr Platz hat, schont seinen Rücken mit Hochbeeten.