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Der Schritt-für-Schritt-Guide zur perfekt geplanten Küche

Eine Küche zu planen ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben im Zuhause. Anders als bei Möbeln, die sich später noch verschieben lassen, muss hier von Anfang an alles passen – von den Maßen bis zu den Arbeitsabläufen. Dieser Guide zeigt die wichtigsten Schritte bei der Küchenplanung.
28.04.2026, 14:29

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Moderne Küche mit dunklen Schränken, Kochinsel, Esstisch mit Brot und Kerzen sowie dekorativen Elementen an den Wänden.

Zusammenfassung

  • Präzises Ausmessen und frühzeitige Berücksichtigung aller Anschlüsse sind die Basis jeder Küchenplanung.
  • Arbeitsabläufe, Geräteanordnung, Stauraum und Ergonomie müssen individuell und funktional geplant werden.
  • Eine durchdachte Lichtplanung rundet das Gesamtkonzept ab und sorgt für Funktionalität und Atmosphäre.
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1. Richtig ausmessen und Anschlüsse frühzeitig berücksichtigen

Die Basis jeder Küchenplanung sind präzise Maße. Schon kleine Ungenauigkeiten können später große Probleme verursachen – etwa wenn Schranktüren nicht richtig öffnen oder Arbeitsflächen nicht wie geplant eingebaut werden können.

Besonders wichtig ist es, alle baulichen Gegebenheiten mitzudenken: Fenster, Türen, Nischen oder Dachschrägen sollten genauso berücksichtigt werden wie Wasser-, Strom- oder Gasanschlüsse.

Diese Fixpunkte geben oft die Grundstruktur der Küche vor. Wer sie erst spät einplant, muss häufig Kompromisse eingehen. Deshalb gilt: erst messen und analysieren, dann planen.

Ein Mann steht in einer modernen Küche mit Holz- und Betonelementen und bereitet Geschirr auf einer Kücheninsel vor.

Bei der Küchenplanung zahlt sich die richtige Anordnung von Arbeitsflächen und Geräten im Alltag aus – kurze Wege machen den Unterschied.

2. Arbeitsabläufe planen und Geräte sinnvoll platzieren

Eine gut geplante Küche orientiert sich vor allem am Alltag. Entscheidend ist, wie die einzelnen Bereiche miteinander verbunden sind. Spüle, Herd und Arbeitsfläche sollten so angeordnet sein, dass die Wege möglichst kurz bleiben. Wer beim Kochen ständig umdenken oder umräumen muss, merkt schnell, dass die Planung nicht optimal ist.

Auch die Position der Geräte spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Geschirrspüler sollte in unmittelbarer Nähe zur Spüle platziert werden, während neben dem Kochfeld ausreichend Platz zum Arbeiten und Abstellen heißer Töpfe vorhanden sein sollte.

3. Stauraum realistisch definieren

Eine der häufigsten Herausforderungen zeigt sich erst nach dem Einzug: Es fehlt Stauraum. Töpfe, Geschirr, Küchengeräte und Vorräte benötigen oft mehr Platz als gedacht. Deshalb ist es wichtig, bereits in der Planungsphase genau zu überlegen, was später wo untergebracht werden soll.

Durchdachte Lösungen wie Apothekerschränke, Ecksysteme oder intelligente Innenaufteilungen helfen dabei, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen und dauerhaft Ordnung zu schaffen.

Eine Frau und ein Mann lächeln in einer modernen Küche.

4. Ergonomie individuell festlegen

Die Arbeitshöhe wird bei der Küchenplanung oft unterschätzt, hat aber großen Einfluss auf den Komfort im Alltag. Standardhöhen sind zwar verbreitet, passen jedoch nicht für jede Körpergröße. Als Orientierung für eine individuell angepasste Arbeitsfläche gilt: Die ideale Höhe liegt etwa 15 Zentimeter unter der Ellenbogenhöhe.

Doch Ergonomie betrifft nicht nur die Arbeitsfläche. Auch der Stauraum sollte so geplant werden, dass alles gut erreichbar ist. Statt klassischer Unterschränke ermöglichen Vollauszüge einen direkten Zugriff auf den gesamten Inhalt – ohne umständliches Suchen. Auch gut platzierte Apothekerschränke oder leicht erreichbare Oberschränke erleichtern die Nutzung im Alltag erheblich.

Zwei Kinder räumen in einer hellen, modernen Küche gemeinsam einen Geschirrspüler aus.

Moderne Küchenkonzepte setzen auf Zugänglichkeit – von der Arbeitshöhe bis zur Geräteplatzierung.

5. Licht von Anfang an mitdenken

Licht wird in vielen Küchen erst am Ende geplant – dabei ist es ein zentraler Bestandteil der Gestaltung. Eine gute Beleuchtung erfüllt zwei Funktionen: Sie sorgt für ausreichend Licht beim Arbeiten und schafft gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre im Raum. Besonders bewährt hat sich eine Kombination aus direkter Beleuchtung für Arbeitsflächen und indirektem Licht, das den Raum wohnlich wirken lässt.

Fazit

Eine durchdachte Küchenplanung entsteht nicht nebenbei. Sie ist das Ergebnis vieler kleiner Entscheidungen, die am Ende ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Wer sich Zeit für die Planung nimmt und die wichtigsten Aspekte berücksichtigt, schafft eine Küche, die nicht nur gut aussieht, sondern auch im Alltag überzeugt.

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