Gartenpool-Gestaltung: Tipps für maximale Entspannung und Erholung zu Hause

Ein Swimmingpool im eigenen Garten ist der Inbegriff von Luxus und Entspannung. Mit den steigenden Temperaturen rückt die Sehnsucht nach erfrischender Abkühlung im eigenen Pool wieder ins Zentrum vieler Gartenbesitzer:innen. Doch die Planung und Gestaltung erfordert eine sorgfältige Überlegung. In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über den Bau, die Umsetzung und die Pflege wissen müssen, um Ihren Garten in eine persönliche Wellnessoase zu verwandeln.