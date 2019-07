Die 7 häufigsten Fehler beim Matratzenkauf

1. Von Rabatten geblendet: kurzentschlossen kaufen

Auch wenn es ein wunderbares Gefühl ist, ein Schnäppchen zu erhaschen und auf diese Weise Geld zu sparen: Schlagen Sie nicht bei der erstbesten Aktion zu. Denn auch wenn rabattierte Matratzen verlockend sind, lohnt es sich, mehrere Matratzenmodelle gründlich miteinander zu vergleichen, Testergebnisse zu lesen, Meinungen und verschiedene Angebote einzuholen – kurz: sich beim Kauf Zeit zu nehmen. Schließlich wollen Sie für die nächsten rund acht Jahre auf der für Sie perfekten Matratze schlummern.

2. Nicht (richtig) Probe liegen

Einmal kurz hineingelegt und schon steht die Entscheidung fest – ganz so einfach ist es dann in der Realität meist doch nicht. Nehmen Sie sich auch hier ausreichend Zeit, lassen Sie sich ausführlich von Experten beraten und besuchen Sie Ihr Möbelhaus unbedingt öfter, um verschiedene Matratzen in Ihrer bevorzugten Schlafposition Probe zu liegen. Am besten, Sie testen Matratzen vormittags oder mittags. Abends ist man meist schon etwas müde und empfindet das Liegen auf den meisten Matratzen als angenehm.

3. Partnermatratze statt individuell passender Matratze

Auch wenn Sie mit Ihrem Partner viele Gemeinsamkeiten haben: Bei der Wahl Ihrer perfekten Matratze zählen nur Sie und Ihre persönlichen Bedürfnisse. Möglicherweise unterscheiden sich Ihre Schlafgewohnheiten stark von jenen Ihres Partners, Ihre körperlichen Voraussetzungen und Ihre Vorlieben was den Härtegrad betrifft sind unterschiedlich. Bedürfnisse sind eben individuell – und dem muss Ihre perfekte Matratze gerecht werden. Sollten Sie beide von derselben Matratze überzeugt sein, umso besser!