Blue Summer: Wie Sie Griechenland-Feeling nachhause holen können

Klassisches Weiß und knalliges Blau

Blau und Weiß: Das sind ohne Frage die Farben, die wir instinktiv mit Griechenland verbinden. Dass griechische Häuserfronten allesamt weiß sind, ist ursprünglich der hitzeabweisenden Funktion zu verdanken. Von Himmelblau über Türkis bis hin zu Ultramarin: Blautöne jeder Schattierung setzen auffällige Akzente. Wer Blau und Weiß in seine Einrichtung integrieren möchte, muss aber nicht gleich Wände streichen: Auch Accessoires wie Teller-Sets, Vasen oder Bettwäsche in lebhaftem Blau und ruhigem Weiß bieten sich an, um für Griechenland-Stimmung zu sorgen.