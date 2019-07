6 Tipps für kleine Schlafzimmer

5. Hoch hinaus & bis ins letzte Eck

Wem es an Fläche fehlt, der muss die Luft nach oben ausnutzen. Zum Beispiel mit Schränken in Raumhöhe oder mit Boxen, die man auf Regalen platziert. Der Stauraum ganz oben ist ein ideales Zuhause für Wintermäntel und Co. Doch nicht nur die, sondern auch der Fernseher fühlt sich in luftiger Höhe äußerst wohl. Er kann mit einer entsprechenden Halterung ganz einfach an der Decke montiert werden und verbraucht so keine wertvolle Stellfläche mehr. Und zudem will natürlich jede Ecke genutzt werden. Am besten mit praktischen Eckschränken oder Eckregalen, die nicht nur jede Menge Platz sparen, sondern auch noch die perfekte Ablagefläche für Taschen, Schuhe und Deko sind.