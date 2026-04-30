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Wohnung kaufen in Graz: Warum alte Wohnmodelle ausgedient haben

Vom Pop-up-Park bis zu neuen Wohnkonzepten: In Graz zeigt sich, wie sich Eigentum gerade verändert. Was es beim Wohnungskauf zu beachten gilt.
Sandra Rabalder
01.05.2026, 00:00

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Zwei junge Menschen sitzen lachend in einem großen Umzugskarton in einem Raum mit Umzugskartons und einer Leiter.

Ein Zuhause ist heute vieles zugleich: Rückzugsort, Arbeitsplatz, Lebensmittelpunkt. Räume sollen Ruhe spenden und gleichzeitig funktionieren, sie sollen flexibel sein und dennoch Geborgenheit schaffen. Kein Wunder also, dass sich die Anforderungen an Wohnungen in den vergangenen Jahren spürbar verändert haben.

Gefragt sind nicht mehr nur Quadratmeter und Lage, sondern durchdachte Konzepte, die sich an unterschiedliche Lebensphasen anpassen. Wie sehr Räume unser Wohlbefinden beeinflussen, rückt dabei zunehmend in den Fokus – ein Thema, das unter dem Begriff Wohnpsychologie immer mehr Bedeutung gewinnt.

Der Abschied von der Standardlösung

Parallel dazu zeigt sich ein weiterer Trend: Die klassische Standardwohnung verliert an Bedeutung. Stattdessen wächst der Wunsch nach individuellen Lösungen, die sich am eigenen Alltag orientieren.

Ein kleines Kind mit einem Teddybär sitzt mit einem Erwachsenen in einem aus Kartons gebauten Haus.

Ein Zuhause nach den eigenen Vorstellungen. Individuelle Lösungen werden immer beliebter. 

Das betrifft nicht nur die Raumaufteilung, sondern auch das Umfeld. Grünflächen, Begegnungsräume und eine funktionierende Nachbarschaft werden für viele zum entscheidenden Kriterium. Wohnen endet heute nicht mehr an der eigenen Wohnungstür. Es ist Teil eines größeren Lebensraums.

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Ein Blick nach Graz: Neue Projekte, neue Ansätze

Im Großraum Graz lässt sich aktuell beobachten, wie Bauträger auf diese veränderten Bedürfnisse reagieren. Die Wohnbaugesellschaft GWS etwa startet mehrere neue Projekte und verbindet diese mit einer strategischen Weiterentwicklung ihres Angebots.

Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Wohnraum gestaltet sein muss, um langfristig zu funktionieren – nicht nur architektonisch, sondern auch im Alltag der Menschen.

Neue Ansätze für neue Bedürfnisse

Mit der Marke „NEXT by GWS“ wird dieser Anspruch sichtbar gebündelt. Sie knüpft an die Erfahrungen der bisherigen Linie „GWS exklusiv“ an, mit der seit 2002 freifinanzierte Eigentumswohnungen im gehobenen Segment realisiert wurden und entwickelt diesen Zugang konsequent weiter. Während bisher vor allem Lage, Ausstattung und architektonische Qualität im Vordergrund standen, reagiert die neue Marke stärker auf veränderte Lebensrealitäten. Nachhaltigkeit, Individualität und langfristiger Mehrwert rücken in den Mittelpunkt.

Ein wesentlicher Bestandteil ist die bewusste Einbindung wohnpsychologischer Überlegungen in die Planung. Dabei geht es nicht um kurzfristige Trends, sondern um die Frage, wie Räume auf Menschen wirken – etwa durch Lichtführung, Raumproportionen oder die Gestaltung von Übergängen zwischen privaten und gemeinschaftlichen Bereichen. Ziel ist es, Wohnumfelder zu schaffen, die nicht nur funktional überzeugen, sondern sich im Alltag bewähren und das Wohlbefinden der Bewohner:innen nachhaltig unterstützen.

Individualisierung im Zentrum 

Gleichzeitig wird der Individualisierungsansatz weiter geschärft: Projekte werden gezielt für ihren Standort, das jeweilige Umfeld und die Bedürfnisse der künftigen Bewohner:innen entwickelt. So entstehen keine standardisierten Lösungen, sondern differenzierte Wohnangebote, die sich stärker am realen Leben orientieren.

Drei Projekte, drei Zugänge

Wie unterschiedlich diese Ansätze umgesetzt werden können, zeigen drei aktuelle GWS-Projekte im Großraum Graz.

Neue Wohnungen samt Penthouse in Hart bei Graz

In Hart bei Graz entstehen 13 Eigentumswohnungen, darunter auch großzügige Penthouse-Einheiten. Hier steht eine Mischung aus kompakter Planung und hochwertiger Ausführung im Mittelpunkt samt individueller Grundrissgestaltung und wohnpsychologischer Beratung. 

Zwei moderne Wohngebäude mit großen Balkonen, viel Grün, geparkten Autos und Menschen bei sonnigem Wetter.

In Hart bei Graz wird in der Karl-Binder-Gasse 13 und 15 gerade an 13 neuen Eigentumswohnungen samt Penthouse-Einheiten gearbeitet. 

Leistbare Eigentumswohnungen in Graz-Andritz

In Graz-Andritz wird ein anderes Modell verfolgt: 16 geförderte Eigentumswohnungen sollen leistbares Wohnen mit langfristiger Perspektive verbinden.

Modernes, dreistöckiges Wohngebäude mit mehreren Balkonen, umgeben von grüner Wiese, Büschen und Bäumen unter blauem Himmel.

Hier in der Stattegger Straße 61 in Graz-Andritz entstehen 16 geförderte Eigentumswohnungen.

Wohnen mit Aussicht in Graz-St. Peter

Ergänzt wird das Portfolio durch ein kleines, architektonisch anspruchsvolles Projekt in Messendorfberg 196 in Graz-St. Peter mit sechs freifinanzierten Einheiten. Die überschaubare Größe ermöglicht hier eine besonders gezielte Abstimmung auf Lage und Umfeld.

Gemeinsam ist allen Projekten der Versuch, keine standardisierten Lösungen zu bieten, sondern auf die jeweiligen Rahmenbedingungen einzugehen.

"Pop-up-Park": Wohnen als Teil des Umfelds

Dass Wohnqualität über die eigene Wohnung hinausgeht, zeigt sich auch an einem ungewöhnlichen Projekt: In Graz wurde Ende April neben dem GWS-Gebäude in Graz ein Pop-up-Park als temporärer Begegnungsraum geschaffen.

Solche Initiativen verdeutlichen, wie stark sich das Verständnis von Wohnen verändert hat. Es geht nicht mehr nur um den privaten Raum, sondern auch um Orte, an denen Austausch, Erholung und Gemeinschaft möglich sind.

Erfahrung trifft neue Perspektiven

Die Entwicklungen kommen dabei nicht aus dem Nichts. Die GWS zählt seit Jahrzehnten zu den etablierten Wohnbauträgern in Österreich. Diese Erfahrung bildet die Grundlage für neue Ansätze und ermöglicht es, bestehendes Know-how mit aktuellen Anforderungen zu verbinden.

Ein Paar liegt lachend auf dem Boden vor einem Sofa, umgeben von Umzugskartons und Zimmerpflanzen.

Das klassische Wohnkonzept ist ein Auslaufmodell. Neue differenzierte Lösungen sind am Markt beliebt. 

Wohnen wird individueller

Die Beispiele aus dem Großraum Graz zeigen, wohin sich der Wohnbau entwickelt: weg von einheitlichen Lösungen, hin zu differenzierten Konzepten, die stärker auf Menschen und ihre Lebensrealitäten eingehen.

Eigentum wird damit neu definiert – nicht nur als Investition, sondern als bewusst gestalteter Lebensraum.

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