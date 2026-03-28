Wohnungsmarkt: Die Kauflaune springt wieder an

Die Zeichen für den Immobilienmarkt stehen nach herausfordernden Jahren wieder auf Erholung. Das Interesse an Eigentumswohnungen, Häusern und Baugründen ist wieder da, berichtet der Fachverband der Immobilientreuhänder bei der Präsentation des Preisspiegels. Die Verkaufszahlen sind über alle Immobilienkategorien hinweg gestiegen, vor allem im Bereich der Eigentumswohnungen mit einem Plus von knapp 21 Prozent. 91.000 Transaktionen insgesamt wurden 2025 getätigt – 2024 waren es 83.500. Stark entwickeln sich die Bundesländer Wien, Oberösterreich und Salzburg, schwächer Kärnten, Steiermark und das Burgenland.

Bei den Eigentumswohnungen sind Bestandsobjekte stärker gefragt als neu errichtete Wohnungen, auch weil diese günstiger sind. Die große Nachfrage nach Kaufwohnungen hängt auch mit der Gebührenbefreiung zusammen, die noch bin Ende Juni läuft. Seit April 2024 fallen beim Erwerb von Wohnraum die Gebühren für die Grundbuchs- und die Pfandrechtseintragung weg. Laut dem Fachverband laufen Gespräche zur Verlängerung der Gebührenbefreiung, noch gebe es kein Ergebnis. Nach wie vor sind die Anforderungen für einen Wohnkredit aus Sicht der Erwerber eine Hürde. „Die KIM-Verordnung wird weiterhin gelebt“, betont Roman Oberndorfer, Obmann des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich, im Hinblick auf die bereits ausgelaufene Verordnung, die strenge Kriterien für die Finanzierungen von Wohnprojekten vorgeschrieben hat. Oberndorfer spricht mehr als 40 Prozent Eigenmitteln, die zuweilen gebraucht würden, um einen Hausbau per Kredit stemmen zu können.

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Marktkorrektur in Kitzbühel Auffallend rückläufig sind die Verkäufe in Kitzbühel. Hier sind 2025 um 7,9 Prozent weniger Immobilien verkauft worden. „Gründe dafür sind vor allem Unsicherheiten bei den Freizeitwohnsitzen“, sagte Arno Wimmer, Bundesberufsgruppensprecher der Immobilienmakler in Tirol. Der Raum Kitzbühel sei traditionell ein teures Pflaster, die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Nutzung von Freizeitwohnsitzen habe zu diesem Rückgang geführt, vor allem deutsche Interessenten blieben aus. Es geht um die Kontrolle der Freizeitwohnsitz-Inhaber.

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Baugründe & Häuser im Fokus Die Zahl der Transaktionen bei Baugrundstücken ist österreichweit um etwa 3,66 Prozent zurückgegangen. Österreichweit ist Bauland ein rares Gut. In Tirol komme mit hinzu, dass „Bauland im Bundesland aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit besonders knapp und entsprechend kostspielig ist“, erklärte Wimmer. Das wirke sich weiterhin „dämpfend in diesem Segment“ aus. Mario Zoidl, stellvertretender Fachverbandsobmann und Berufsgruppensprecher der Immobilienmakler Österreichs, ergänzt: „Bauland gibt es immer zu wenig: In den urbanen Bereichen ist sehr, sehr wenig zu finden. Der Trend beim Neubau geht in Richtung Ein- und Zweifamilienhäuser.“ Familien, die einen Baugrund für die Errichtung eines Hauses suchen, müssten Richtung Peripherie gehen, um Baugründe zu finden.