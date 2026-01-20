Immobilienpreise werden heuer stärker steigen als 2025

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach der Immobilien-Preiskorrektur 2022 bis 2024 erwartet Raiffeisen Research heuer einen stärkeren Immo-Preisanstieg als 2025. "Die Zeit sinkender Immobilienpreise in Österreich ist vorbei", so der Raiffeisen-Research-Ökonom Matthias Reith in einer Aussendung. Wohneigentum sei zwischen dem 3. Quartal 2022 und dem 4. Quartal 2024 um fünf Prozent billiger geworden. Die Immobilienpreise dürften 2025 nun österreichweit um 0,9 Prozent nach oben geklettert sein, erwartet Reith. Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Raiffeisen Research und Raiffeisen Immobilien haben den Wiener Immobilienmarkt genauer unter die Lupe genommen und erwarten, dass die Immobilienpreise heuer in Wien stärker steigen als im österreichweiten Durchschnitt.

Fertigstellungszahlen bei Wohnungen sinken, Bevölkerung steigt leicht Gestiegene Einkommen und rückläufige Fertigstellungszahlen bei leicht wachsender Bevölkerung würden laut Raiffeisen für steigende Preise sprechen. Einen positiven Schub erhielt der heimische Immobilienmarkt neben EZB-Zinssenkungen auch durch das Auslaufen der KIM-Verordnung, die strengere Regeln für die Kreditvergabe in Österreich vorgab. Die EZB senkte im Vorjahr die Leitzinsen in mehreren Schritten von 3,15 auf 2,15 Prozent. Marktbeobachter erwarten von der EZB keine weiteren Zinssenkungen. "Die Kreditzinsen bleiben damit spürbar höher als vor der Zinswende", so der Raiffeisen-Research-Chefanalyst Gunter Deuber. Mittelfristig ist nach Einschätzung von Deuber eher mit Aufwärtsdruck bei den Leit- und Kapitalmarktzinsen zu rechnen.