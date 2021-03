Wo Sie jetzt gesunde Aus-Zeit nehmen können

Volles Aktiv-Programm

Die passiven Kuranwendungen ergänzen Kur und GVA im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf aus. Der wesentliche Schwerpunkt ist ein umfangreiches Trainingsprogramm, bestehend aus Wirbelsäulentraining, Dehnungsübungen und Muskelkräftigung, das sowohl in der Gruppe als auch einzeln angeboten wird. Bei den Einzelberatungen stehen Tipps im Vordergrund, wie man einfache Übungen in den Alltag integrieren kann. Das gilt auch für die Ernährungsberatung: Ich bekomme viele praktische Tipps für Zuhause mit – vom gesunden „Frust-Essen“ bis zu Rezepten für ausgewogene Ernährung. Auch das Seelenleben wird im Rahmen der Kur auf Vordermann gebracht: Mit Entspannungstechniken und psychologischen Beratungsgesprächen. „Eine Kur kann natürlich keine Psychotherapie ersetzen,” sagt Dr. Tobias Conrad. „Aber für viele Menschen, die sich zuvor noch nie mit ihrem Seelenleben auseinandergesetzt haben, kann es der erste Schritt für ein glücklicheres Leben sein.”

Außerdem bleibt auf Kur bzw. GVA in Bad Tatzmannsdorf viel Zeit für Bewegung im Freien. Hier steht vor allem Nordic Walking im Fokus: Das rasche Gehen mit Stockeinsatz ist angenehmer und gelenksschonender als Laufen, aber deutlich intensiver als Spazieren gehen. Und dank der Stöcke wird der ganze Körper trainiert. Bad Tatzmannsdorf kann nicht nur mit zahlreichen Lauf- und Walking-Strecken in der Umgebung aufwarten, sondern auch mit einer Finnenbahn, wo man auf weichem Boden besonders gelenksschonend sporteln kann.

Wertvolle Tipps für einen gesünderen Alltag

Im Report-Video und in meinem Kur-Tagebuch bekommen Sie einen ausführlichen Eindruck, wie Kuren in Corona-Zeiten abläuft. Schon das Essen in einem richtigen Restaurant von einem Kellner serviert zu bekommen, hat in Zeiten wie diesen etwas Besonderes. Aber das Wesentliche der Kur ist natürlich, dass Sie – wie ich – nach drei Wochen fitter nach Hause kommen als Sie hergekommen sind, aber auch viele praktische Tipps für einen gesünderen Alltag bekommen.

Diese zwei „Fit & Froh! “-Video-Tipps sollen Ihnen einen Vorgeschmack auf Ihre Kur im REDUCE Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf geben: