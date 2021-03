Kuren in Corona-Zeiten: Ein Lokalaugenschein

An normalen Tagen ist viel los in Bad Tatzmannsdorf. Als einziger Kurort Österreichs verfügt die 1.500-Seelen-Gemeinde gleich über drei natürliche Heilvorkommen: Moor, kohlensäurehaltiges Heilwasser und Thermalwasser. Das zieht jedes Jahr nicht nur tausende Kassenpatienten an, sondern auch private Wellnessfans, die sich in Thermenhotels oder den unzähligen, kleineren Unterkünften einquartieren.

Doch in Corona-Zeiten wirkt der Ort ausgestorben, der Hauptplatz fast menschenleer. Kein Wunder: das Reduce Gesundheitsresort hat nur eines seiner vier Kurhäuser in Betrieb. Die Cafés haben geschlossen, immerhin gibt’s bei zwei Betrieben Kaffee und Torten bzw. Pralinen „to go“.

Bei der Ankunft geht’s zum Covid-Test und dann sofort ins Zimmer. Jeder Kurgast muss für den Rest des Tages in Quarantäne. Abendessen mit Room-Service, der Kellner bringt ein 3-Gänge-Menü: Antipasti-Vorspeise, Hauptgang – wahlweise kalte Platte, Gemüse-Nudelsalat oder Krautstrudel – und natürlich Dessert.