Wurden die Corona-Impfstoffe zu schnell entwickelt? Das sagen die Fakten

Covid-19-Impfstoffe: Wie ging das so schnell?

Wegen der schwerwiegenden Folgen der Covid-19-Pandemie werden Impfstoffe gegen das Coronavirus in beschleunigter Form entwickelt. Dabei fließt stets umfassendes Vorwissen über Coronaviren und Impfstoffentwicklung mit ein.

Je schneller hochwirksame Impfstoffe gegen Covid-19 zur Verfügung stehen, desto rascher können schwerwiegende Auswirkungen der Pandemie verhindert werden. Vorteile eines Impfstoffes müssen aber immer weitaus größer sein als potentielle Risiken und Nebenwirkungen.

Um schnellstmöglich zu agieren, stellen Unternehmen und Forschungseinrichtungen mehr Personal und mehr finanzielle Ressourcen in kürzerer Zeit zur Verfügung, als es bei herkömmlichen Prozessen der Fall ist. Zudem finden mehrere Studienphasen parallel statt – da, wo es mit Sicherheitsauflagen möglich ist. In einem beschleunigten Zulassunsgverfahren (150 Tage statt 210 Tage) werden also die gleichen Schritte in gleicher Qualität ausgeführt, aber es stehen in der kürzeren Zeit mehr Ressourcen zur Verfügung.

Außerdem haben viele Impfstoffhersteller ihre Produktionsanlagen bereits zu einem früheren Zeitpunkt als normalerweise ausgebaut: So kann nach einer Zulassung binnen kürzester Zeit rasch eine große Menge an Impfstoff in Produktion gehen.