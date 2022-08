Covid-19: Habe ich mit der zweiten Impfung schon die Grundimmunisierung?

Wie lautet die Regelung für Personen mit beeinträchtigtem Immunsystem?

Bei Personen mit geschwächtem Immunsystem kann aus medizinischen Gründen eine Verkürzung der Impfintervalle geboten sein. Wenden Sie sich in diesem Fall am besten an die behandelnden oder impfenden Ärzt*innen in den städtischen Impfzentren oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin telefonisch über 1450 oder online über impfservice.wien.