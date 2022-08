Corona-Schutzimpfung: Impfschema für Kinder & Erwachsene

In Wien sind die Corona-Fallzahlen aktuell sehr hoch. An zahlreichen Tagen übertreffen die gemeldeten Neuinfektionen die Zahlen des Vortags und verdeutlichen, dass das Virus auch in nächster Zeit ein fixer Bestandteil unseres Alltags sein wird. Es ist also Zeit, den eigenen Impfstatus zu überprüfen und gegebenenfalls aufzufrischen.