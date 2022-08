Corona-Schutzimpfung für Kinder: Das sollten Sie als Elternteil wissen

Was ist nach der Impfung zu beachten?

Es wird empfohlen, auf Sport für eine Dauer von vier Tagen zu verzichten. Das betrifft auch Sport in der Schule, im Kindergarten oder im Rahmen eines Vereins. Bei Leistungssport empfehlen Expert*innen, für sieben Tage darauf zu verzichten. Nach der Impfung kann es an der Einstichstelle zu Wärmegefühl, Rötung und Druckschmerz kommen. Diese Nebenwirkung ist eventuell lästig, aber harmlos, und sollte nach wenigen Tagen von selbst verschwinden. Wenn die Nebenwirkungen weiter anhalten oder neu auftreten (wie etwa Schwindel, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Atemnot, Schmerzen in den Armen oder Beinen etc.) sollte eine Ärztin oder ein Arzt zur Abklärung aufgesucht werden.