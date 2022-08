Arbeitsmedizinerin: Covid-19-Impfung für ein sicheres Berufsleben

Wir verbringen einen großen Teil unserer Zeit in der Arbeit. So wundert es nicht, dass Berufsausbildung und Beruf im Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen. Genau dieser Lebensbereich wird jedoch seit Anfang 2020 durch das Coronavirus enorm beeinflusst. „Für uns alle ist das Berufsleben von zentraler Bedeutung. Das gilt für 15-jährige Lehrlinge genauso, wie für Erwerbstätige, die als Väter und Mütter mit ihren Kindern im gemeinsamen Haushalt leben und möglicherweise ihre Eltern pflegen, oder auch für Menschen, die bereits am Ende ihres Erwerbslebens angelangt sind. Jede dieser Gruppen hat verschiedene Schwerpunkte in ihrem privaten Leben. Aber in ihrem Arbeitsumfeld wollen sie sicher sein", erklärt Arbeitsmedizinerin Eva Höltl.