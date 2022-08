Faktencheck: Schützen Schwangere mit einer Corona-Schutzimpfung auch ihre Babys?

Die Häufigkeit von Thrombosen und Embolien war bis zu sechsmal höher, die Anzahl der Frühgeburten war mehr als doppelt so hoch. Eine aktuelle Studie aus Israel, die im Juli 2022 veröffentlicht wurde, bestätigte die Ergebnisse der US-Expertin. Analysiert wurden die Daten von 43.061 Schwangeren – wovon 6,5% sich mit SARS-CoV-2 infiziert hatten. Frauen mit positivem Virus-Befund hatten ein um den Faktor 2,76 erhöhtes Frühgeburtsrisiko. Bei Frauen mit Symptomen stieg der Wert sogar auf 4,28 an, und in der Spätphase der Schwangerschaft erhöhte sich das Risiko um den Faktor 7.