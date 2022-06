„Die Risiken auf Reisen sollte man nicht unterschätzen“

Frau Wendler, wissen Sie schon, wohin Sie heuer auf Urlaub fahren werden?

Doris Wendler: Den Sommerurlaub teilen wir auf: Wandern in Österreich, Sonne und Meer in Kroatien und wir gehen auf Expeditionsreise in den Norden.

Haben Sie auch schon mit Versicherungen für Ihre Reisen vorgesorgt?

Ich habe für meine Familie eine Jahres-Reiseversicherung abgeschlossen. Das ist der umfassende Reise-Versicherungsschutz aus unserem Hause. So braucht man sich für den Fall der Fälle keinen Kopf mehr zu machen. Zudem ist es ein gutes Gefühl, gut versichert zu sein und wenn etwas passiert, helfen einem die Profis.