Wie Personen und Waren in Österreich klimafreundlich unterwegs sind

Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 8.500 Logistikprofis aus 34 Nationen sorgen dafür, dass der Güterverkehr auf der Schiene in Schwung bleibt. Pro Jahr legen die rund 113 Millionen transportierten Nettotonnen an Waren mehr als 52 Millionen Zugkilometer zurück – was 1.300 Erdumrundungen entspricht. Mit diesen Leistungen ist es nicht verwunderlich, dass die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) zu den führenden Bahnlogistikunternehmen Europas zählt. Die Güterverkehrssparte der ÖBB leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz.