Bahnfahren ist die Mobilität der Zukunft

Nach 100 Prozent grünem Bahnstrom schlagen die ÖBB das nächste Kapitel beim Klimaschutz auf: Bahnhöfe, Büros, Werkstätten, Containerkräne, alles mit 100 Prozent „Grünstrom“ – Strom aus erneuerbarer Energie.

Im Sommer 2018 verkündeten die ÖBB die Umstellung auf 100 Prozent grünen Bahnstrom. Damit setzte das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt für die Umwelt. Kein Kubikmeter Gas, keine Kohle sollen mehr verbraucht werden, um den Strom zu erzeugen, der Züge, Fahrgäste und Güter bewegt. Rund ein Drittel des benötigten Bahnstroms wird dabei von den eigenen Wasserkraftwerken erzeugt.

Meilensteine beim grünen Strom

In Wilfleinsdorf (NÖ) betreiben die ÖBB das weltweit erste Solarkraftwerk für Bahnstrom. Der Rest des grünen Stroms wird von Partnerkraftwerken bezogen. Die Eigenproduktion soll aber weiter gesteigert und der Ausbau der eigenen Kraftwerke in Österreich vorangetrieben werden. Mit der Umstellung auf Strom aus erneuerbarer Energie für Bahnhöfe, Büros, Werkstätten und Containerkräne erreichten die ÖBB 2019 schon den nächsten Meilenstein im Klimaschutz. Mit ihrer auf vielen Ebenen greifenden Strategie leistet das Unternehmen damit auch einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der österreichischen Klimaziele. So nehmen die ÖBB entlang sechs zentraler Handlungsfelder – Elektrifizierung, Alternative Antriebe, Schiene bzw. Straße, Erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verkehrsverlagerung – auch in Zukunft weiterhin ihre ökologische Verantwortung wahr.