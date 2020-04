Wie geht es weiter am Bau?

Der Bauboom in Österreich und auch in Wien wurde abrupt gebremst. „Laufende Projekte sind nun gesichert, aber bei den neuen tut sich nichts – das ist problematisch, wenn wir in Richtung Spätsommer und Herbst blicken. Hier gilt es im Sinne des Konjunkturmotors Bauwirtschaft zu handeln“, erklärt Pawlick. Denn die volle Dimension der Krise wird von Tag zu Tag deutlicher: Allein im März hat die Bauwirtschaft in Österreich 1,8 Mrd. Euro Umsatz uneinholbar eingebüßt (siehe Grafik). Und mit Corona-Maßnahmen bis weit in den Sommer wird deutlich: Das ist nicht nur eine kurze Pause, sondern eine Zeitspanne, mit dem Potenzial die lokale Bauwirtschaft nachhaltig negativ zu prägen.