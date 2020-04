Mit Sicherheit am Bau

In Anbetracht der Corona-Krise herrschte in den vergangenen Wochen über die weitere Vorgehensweise in der Baubranche noch viel Unsicherheit. Seit Ende März ist jedoch klar, dass auf Baustellen weitergearbeitet werden darf und soll. Die Bau-Sozialpartner haben sich in Abstimmung mit Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer auf einen 8-Punkte-Katalog geeinigt, der die Fortführung heimischer Baustellen unter verschärften Schutzmaßnahmen erlaubt. „Ein wichtiger Schritt, der nicht zuletzt der großen gesamtwirtschaftlichen Bedeutung der Branche geschuldet ist“, so Rainer Pawlick, Innungsmeister Landesinnung Bau Wien.