Sicherer Job: Daran erkennen Sie einen sicheren Arbeitgeber

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unbeständigkeit, globaler Krisen und laufenden Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt suchen immer mehr Menschen nach einem sicheren Job, der ihnen eine Zukunft bietet. Ein sicherer Arbeitsplatz zeichnet sich allerdings nicht nur durch Stabilität aus, sondern auch durch eine Unternehmenskultur, die auf Vertrauen und Wertschätzung setzt. Hier sollte man bei der Jobsuche schon früh ansetzen und das Unternehmen ganz genau unter die Lupe nehmen.

1. Stehen die Mitarbeitenden im Fokus?

Die Frage, ob Mitarbeitende in einem Unternehmen wertgeschätzt und gut behandelt werden, ist oft nicht einfach zu beantworten. Es gibt jedoch Indizien, die darauf hinweisen, wie zum Beispiel attraktive Benefits und Weiterbildungsmöglichkeiten, die signalisieren, dass man im Betrieb mehr ist als nur eine Nummer. Familienunternehmen bieten dabei oft ein Arbeitsumfeld, in dem die Mitarbeitenden stärker in den Mittelpunkt gestellt werden als in den klassischen Großkonzernen. Sie bieten meist individuelle Förderung und eine enge, langfristige Bindung.

Ein gutes Beispiel für so ein Familienunternehmen ist Welser Profile. Der in Niederösterreich ansässige Technologieführer im Bereich Spezialprofile wird bereits seit 360 Jahren als Familienunternehmen geführt und setzt ganz besonders auf ein persönliches Onboarding, flexible Arbeitsmodelle, die Einhaltung des Metaller-Kollektivvertrags sowie ein breites Schulungsangebot. Letzteres soll den Mitarbeitenden stets die Möglichkeit zu einer persönliche Weiterentwicklung garantieren. Selbst in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sieht das Unternehmen seinen USP darin, ein verlässlicher Partner zu sein. Benefits wie beispielsweise das neu eröffnete Betriebsrestaurant runden das mitarbeiterorientierte Konzept ab.