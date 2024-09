Mehr Freizeit, gutes Gehalt: Der moderne Schichtbetrieb

In vielen Branchen steht Schichtdienst an der Tagesordnung: Neben Rettungssanitäter:innen und Krankenpfleger:innen sind im Normalfall auch Lagerist:innen und Produktionsmitarbeiter:innen an Schichtarbeit gewöhnt. Vom Schichtdienst spricht man, wenn ein Arbeitsplatz im Laufe des Tages von mehreren Mitarbeiter:innen nacheinander besetzt wird. Was viele allerdings nicht wissen: Das Arbeitszeit- sowie das Arbeitsruhegesetz ermöglichen eine flexible Gestaltung von Schichtarbeit in Österreich. Viele Unternehmen haben den Schichtbetrieb deshalb schon lange auf ein neues Level gehoben.

Flexible Arbeitszeiten und zusätzliche Urlaubstage

Ein gutes Beispiel für den modernen Schichtbetrieb ist Welser Profile, der in Niederösterreich ansässige Technologieführer im Bereich Spezialprofile. So gibt es bei dem Familienunternehmen beispielsweise durch den 3-Schicht-Betrieb die Möglichkeit, sich freie Vor- oder Nachmittage unter der Woche einzuteilen. Die Arbeitszeiten der Schicht sind entweder von 5:00 bis 13:00 Uhr, von 13:00 bis 21:00 Uhr oder von 21:00 bis 5:00 Uhr. Zusätzlich gibt es in einigen Bereichen auch die Möglichkeit für Gleitschichten: Wenn jemand früher gehen möchte und jemand anderer von der nächsten Schicht früher beginnt, ist auch das möglich. Mehr- und Überstunden können die Mitarbeitenden in Zeit abgelten und als Gleittag oder Zeitausgleich konsumieren. Für jede geleistete Nachtschicht gibt es zudem zusätzliche Urlaubsstunden gutgeschrieben. Schichtarbeit kann so für die Freizeitgestaltung ein echter Gewinn sein.