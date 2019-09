Was Private und Unternehmer über Immobilienrecht wissen sollten

Flexibilität: Lieber gemeinsam als einsam

Arbeitswelt: Büros auf Zeit sind nicht mehr nur bei Start-ups beliebt. Auch arrivierte Unternehmen zieht es zunehmend dorthin.

Flexibilität ist Trumpf, denn das Rad dreht sich immer schneller. Eine Entwicklung, die auch vor Immobilien nicht Halt macht. Mietverträge für Büros oder Einzelhandelsimmobilien beispielsweise werden immer seltener für lange Dauer abgeschlossen, vielmehr werden kurzfristige Verträge bevorzugt. Denn diese erleichtern es den Unternehmen, gegebenenfalls rasch auf notwendige Erweiterungs- oder Verkleinerungswünsche zu reagieren.

Schreibtisch oder Büro?

Die Anbieter von Coworking Spaces haben diesen Trend rechtzeitig erkannt. Hier können einzelne Schreibtische genauso angemietet werden wie ganze Einheiten – sei es für eine Woche, einen Monat oder länger. Auf das Drumherum muss dabei nicht verzichtet werden, sind doch die Coworking Spaces voll ausgestattet. Das gilt nicht nur für die Möblierung und IT-Infrastruktur. Größere Anbieter sorgen darüber hinaus auch für weitere Services vom Empfang über Besprechungsräume bis zum Restaurant. Galten früher vor allem Start-ups und Jungunternehmer als Zielgruppe, erweitern sich zunehmend die Nutzerkreise. Immer öfter sind auch bereits arrivierte Unternehmen bis zum internationalen Konzern dort zu finden.

Netzwerker gesucht

Flexibilität und Service sind aber nur zwei Gründe, warum die Nachfrage nach den Büros auf Zeit steigt. Der Dritte ist, dass man dort in den öffentlichen Bereichen sehr gut Netzwerke knüpfen kann – das ist es übrigens auch, was Coworking Spaces nach Ansicht verschiedener Experten von klassischen Businessecenters unterscheidet. Einer Umfrage des Immobilienspezialisten CBRE zufolge war bei 74 Prozent der Befragten eben diese Möglichkeit ausschlaggebend für die Entscheidung, sich in einem Coworking Space einzumieten. Als zweitwichtigstes Service gilt mit 56 Prozent der Empfang. Platz drei belegen die erweiterten Serviceangebote für Mitarbeiter wie eben das Vorhandensein von Restaurants. Der Run auf die gemeinsam genutzten Büros ist groß: In Europa sind laut einer Studie des Immobilienunternehmens JLL die flexibel anmietbaren Flächen zwischen 2014 und 2018 um 140 Prozent gewachsen, nämlich von 1,4 Millionen auf 3,4 Millionen Quadratmeter. Und es geht weiter so: Bis 2022 sollen diese Flächen jährlich um bis zu 30 Prozent wachsen. In Wien zählten laut CBRE die Anbieter von modernen Büroflächen im Vorjahr mit rund zwölf Prozent der gesamten Vermietungsleistung und rund 32.000 Quadratmetern Mietfläche zu den aktivsten Marktteilnehmern. Ein Trend, der den Experte zufolge auch heuer anhält.