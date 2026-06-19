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Der Koffer ist ausgepackt, die Wäsche gewaschen, der Alltag hat einen wieder. Und die 847 Fotos vom Urlaub? Die liegen irgendwo zwischen Screenshots und Essensfotos auf dem Smartphone. Dabei steckt in jedem dieser Bilder eine Geschichte: der feierliche Moment am Gipfel, das gemütliche Abendessen in der Taverne, die malerische Gasse in Lissabon. Fotos haben eine besondere Magie: Sie bewahren Gefühle und Geschichten über die Zeit hinaus. Doch erst wenn sie wieder sichtbar werden, bleiben die Erinnerungen auch lebendig.

Ihre nächste Reise steht an? Das sollten Sie vorab unbedingt prüfen ⬇️ Die Flüge sind gebucht, die Vorfreude ist riesig – und dann der Blick in den Reisepass: abgelaufen. Früher hieß das: Termin bei einem Fotostudio ausmachen, hinfahren, warten, hoffen. Heute geht das zum Glück schneller. Mit der CEWE Passfoto App erstellen Sie Ihr biometrisches Passbild entspannt zu Hause. Die App prüft automatisch, ob alles den behördlichen Vorgaben entspricht. Anschließend einfach an einer Fotostation bei dm, Müller oder BIPA ausdrucken – und das in nur wenigen Minuten, ohne Termin. Das funktioniert natürlich auch für den Personalausweis, Führerschein oder die E-Card.

Fünf Ideen, wie aus Urlaubsfotos mehr wird als digitaler Ballast

1. Während der Reise: Eine Postkarte, die wirklich persönlich ist Die Blütezeit der klassischen Postkarte ist vorbei. Dieselben Motive, die bereits unzählige Menschen verschickt haben. Dieselben Floskeln: „Wetter toll, Essen gut, vermissen dich“. Dabei könnte ein Urlaubsgruß doch so viel mehr sein. Wer seine Postkarte selbst gestaltet – zum Beispiel mit einem Foto vom Strand, an dem man gerade liegt, oder von der Wanderung, die einen an die eigenen Grenzen gebracht hat – verschickt nicht nur einen Gruß, sondern einen Moment. Eine Erinnerung. Etwas Echtes. Mit der CEWE Fotowelt App geht das direkt aus dem Urlaub: Foto auswählen, ein paar persönliche Zeilen tippen, Adresse eingeben. CEWE druckt und versendet anschließend die individuelle Postkarte. Und während Sie noch am Meer liegen und die Füße im Sand vergraben, ist der Gruß schon unterwegs zu Ihren Liebsten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE In der CEWE Fotowelt App können Sie ganz einfach Ihre Lieblingsmotive auswählen,... Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE ... Ihrer Postkarte eine persönliche Note verleihen... Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE ... und die Karte dann direkt an Ihre Liebsten senden lassen.

2. Nach der Reise: Das Fotobuch, das man immer wieder aufschlägt Wer kennt es nicht? Irgendwo in der Wohnung gibt es eine Schublade voller alter Fotos. Schulbilder mit peinlichen Frisuren. Urlaubsschnappschüsse mit verblassten Farben. Abzüge aus den 1990ern, auf denen niemand mehr erkennt, wo das eigentlich war. Man hebt sie auf, nicht aus Ordnungssinn, sondern weil jedes Foto eine Geschichte trägt. Heute liegen diese Geschichten auf dem Smartphone. Unsortiert, ungeteilt, unsichtbar. 847 Fotos vom letzten Urlaub, von denen man sich vielleicht nur drei noch einmal angeschaut hat. Der Rest? Vergessen. Ein Fotobuch macht daraus etwas, das man in den Händen halten möchte. Nicht perfekt durchgestylt wie ein Hochglanzmagazin, sondern authentisch: chronologisch geordnet, mit kleinen Texten versehen, mit Platz für die Anekdoten, die nur die Familie kennt. Vom ersten Tag am Strand, als das Wetter noch schlecht war, bis zum letzten Abend in der Strandbar, als plötzlich alles perfekt war. Besonders beeindruckend wird es mit Panoramaseiten: Das CEWE FOTOBUCH XL bietet über 1,10 Meter Platz für große Motive. Die Golden Gate Bridge in San Francisco, die Küste Griechenlands, die sanften Hügel der Südsteiermark: Manche Bilder brauchen Raum zur Entfaltung. Sie wollen nicht auf eine Handybildschirmgröße reduziert werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Beim Aufklappen des CEWE FOTOBUCH XL breitet sich das Motiv über vier Seiten aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Am Berg, am Meer, in jenem Augenblick, der sich so groß anfühlte: Ein Wow-Moment, der beim Durchblättern immer wieder überrascht.

3. Für die kleinen Schätze: Die Erinnerungstasche im Fotobuch Neben Fotos gibt es auf Reisen noch andere Schätze: Das Ticket vom Louvre in Paris, das man eigentlich wegwerfen wollte. Die Einladung zur Hochzeit in Italien, handgeschrieben auf schönem Papier. Die Muschel vom Strand, die die Kinder stundenlang gesucht haben, und die jetzt doch nicht weggeworfen werden darf. Kleine Fundstücke, die Geschichten erzählen. Eine integrierte Erinnerungstasche am Ende des Fotobuchs bewahrt all diese Andenken sicher auf. Tickets, Postkarten, handgeschriebene Notizen aus dem Hotelzimmer – alles findet seinen Platz. So wird das Fotobuch zur Schatzkiste, die nicht nur visuell erzählt, sondern auch haptisch erlebbar ist.

🎨 Tipp zum Gestalten des Fotobuchs: Wenn es mehr sein soll als Standard ⬇️ Wem Ästhetik besonders wichtig ist, greift zu den Art Collection Designvorlagen von CEWE. Moderne Layouts mit künstlerischem Anspruch, die das Fotobuch wie ein hochwertiges Coffee Table Book wirken lassen. Eindrucksvolle Farben, durchdachte Designs, professionelle Optik. Ein Buch, das man nicht nur durchblättert, sondern auf dem Wohnzimmertisch liegen lässt. Das Gäste in die Hand nehmen und sagen: „Wow, das habt ihr selbst gemacht?“

4. Urlaubsfeeling für jeden Tag: Wandbilder aus Ihren Reisefotos Manche Fotos sind einfach zu schön, um nur im Speicher zu landen. Der Sonnenuntergang über dem Wörthersee. Die bunten Häuser von Burano. Der Moment am Gipfel des Großglockners, als plötzlich alles klar war. Ein Wandbild von CEWE bringt diese Momente immer wieder ins Hier und Jetzt – nicht als perfekt inszeniertes Kunstwerk, sondern als echten Moment mit echter Emotion. Ob als Leinwand im Wohnzimmer, als Acrylglas im Büro oder als Alu-Dibond in der Küche: Das eigene Foto an der Wand ist mehr als Dekoration. Es ist ein täglicher, stiller Gruß an sich selbst.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Als große Fotoleinwand wird aus einem besonderen Reiseerlebnis ein täglicher Blickfang. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Mehrere kleine Bilder und Fotomotive verwandeln Ihre Wand in eine persönliche Galerie der schönsten Urlaubsmomente. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Mit drei Wandbildern entsteht ein reduziertes Arrangement mit starker persönlicher Aussage.

5. Sofortfotos: Wenn man nicht warten will Ein Fotobuch erzählt die ganze Geschichte. Ein Wandbild macht den schönsten Moment zum täglichen Begleiter. Doch manchmal braucht es keine große Inszenierung, man will das Foto einfach nur in der Hand halten – und das so schnell wie möglich. Genau dafür gibt es die CEWE Sofortfotos. Bei über 1.200 CEWE Fotostationen in ganz Österreich wählen Sie die schönsten Bilder direkt vom Smartphone aus, wenige Minuten später halten Sie diese auch schon in den Händen. Kein Online-Bestellprozess, kein Warten auf die Post, kein „Habe ich das jetzt schon bestellt, oder nicht?“. Einfach ausdrucken, mitnehmen, fertig.

💡 Kreative Ideen für Sofortfotos nach der Reise ⬇️ Ein Reisetagebuch zum Leben erwecken: Fotos einkleben, drumherum kritzeln, Gedanken daneben notieren. Aus einem leeren Notizbuch wird so ein kleines Kunstwerk, das man auch noch Jahre später durchblättert.

Fotos einkleben, drumherum kritzeln, Gedanken daneben notieren. Aus einem leeren Notizbuch wird so ein kleines Kunstwerk, das man auch noch Jahre später durchblättert. Eine Fotowand gestalten: Nicht perfekt ausgerichtet wie im Möbelhaus, sondern chaotisch schön. Nach jedem Urlaub kommt ein neues Foto dazu, und die Wand wächst mit den Erinnerungen.

Nicht perfekt ausgerichtet wie im Möbelhaus, sondern chaotisch schön. Nach jedem Urlaub kommt ein neues Foto dazu, und die Wand wächst mit den Erinnerungen. Ein Reise-Memory basteln: Zwei Abzüge vom selben Foto werden zum selbstgemachten Memory-Spiel. Perfekt für verregnete Sonntage mit Kindern, die sich so spielerisch an den Urlaub erinnern.

Zwei Abzüge vom selben Foto werden zum selbstgemachten Memory-Spiel. Perfekt für verregnete Sonntage mit Kindern, die sich so spielerisch an den Urlaub erinnern. Eine Weltkarte bestücken: Eine große Karte an die Wand hängen und bei jedem bereisten Ort ein Sofortfoto pinnen. Mit der Zeit entsteht eine persönliche Landkarte der Erlebnisse.

Eine große Karte an die Wand hängen und bei jedem bereisten Ort ein Sofortfoto pinnen. Mit der Zeit entsteht eine persönliche Landkarte der Erlebnisse. An den Kühlschrank pinnen: Mit Magneten befestigt und jeden Morgen beim Kaffee sichtbar. Ein kleiner Gruß aus dem letzten Urlaub, der den Tag anders starten lässt.

Erinnerungen, die bleiben Die meisten Urlaubsfotos verschwinden nach der Reise im digitalen Nirgendwo. Dabei steckt in jedem dieser Bilder eine Geschichte, ein Gefühl, ein Moment, den man festhalten wollte. Fotobücher, Wandbilder oder Sofortfotos holen diese Momente zurück – nicht als perfekte Inszenierung, sondern als das, was sie sind: echte Erinnerungen.