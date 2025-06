Der Sommerurlaub ist gebucht, die Vorfreude steigt – doch bevor es endlich losgeht, gibt es einiges zu tun. Zwischen Kofferpacken und Vorbereitungsstress hilft eine strukturierte To-do-Liste dabei, den Überblick zu behalten und nichts Wichtiges zu vergessen. Ob Reisepassverlängerung, Impfnachweise oder Kameraakkus: Mit guter Planung beginnt der Urlaub nicht erst am Zielort, sondern schon zu Hause – stressfrei und entspannt. 1. Visum beantragen und Anreise vorbereiten Je nach Reiseland kann ein Visum erforderlich sein – sei es als Online-Visum (eVisa), als klassische Botschaftsbeantragung oder als Visum bei Ankunft. Wichtig: Frühzeitig informieren, denn manche Verfahren dauern mehrere Wochen. Zusätzlich lohnt es sich, Reisebestätigungen für Unterkunft und Transport noch einmal zu kontrollieren. Bei Flügen empfiehlt sich ein frühzeitiger Online-Check-in, um Wunschplätze zu sichern. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte Routen prüfen, Navigationssysteme aktualisieren und Maut- oder Vignettenpflichten klären. 2. Versicherungen überprüfen Unverzichtbar: die Auslandskrankenversicherung. Sie schützt im Ernstfall vor hohen Kosten – vor allem außerhalb der EU. Ebenfalls sinnvoll sind Reiserücktritts- oder Gepäckversicherungen. Wer häufiger verreist, fährt mit einem Jahresschutz meist günstiger. Auch prüfen: Welche Notfallnummern sollte man parat haben?

3. Impfstatus und Gesundheit Je nach Reiseziel sind bestimmte Impfungen notwendig oder zumindest empfehlenswert – etwa gegen Gelbfieber, Hepatitis A/B oder Typhus. Eine Reiseberatung beim Tropeninstitut oder Hausärzt:in bringt Klarheit. Beachten Sie, dass bei manchen Impfstoffen Mehrfachimpfungen mit mehreren Wochen Abstand notwendig sind. Ebenso wichtig ist eine gut sortierte Reiseapotheke: Schmerzmittel, Pflaster, Mückenschutz, Sonnenschutzmittel mit hohem LSF, ggf. persönliche Medikamente inklusive Nachweis für die Mitnahme ins Ausland.

© Unsplash Bei manchen Reiseländern ist vor Einreise eine extra Imfpung notwendig. Informieren Sie sich vorab darüber.

4. Reisedokumente prüfen und aktualisieren Ein oft unterschätzter Punkt: der Gültigkeitscheck von Reisepass, Ausweis oder Führerschein. Viele Länder verlangen, dass der Pass noch mindestens sechs Monate über die Rückreise hinaus gültig ist. Auch der internationale Führerschein kann notwendig sein – vor allem bei Mietwagenbuchungen außerhalb Europas. Wer feststellt, dass ein neues Passbild nötig ist, kann dies mittlerweile auch digital erledigen – praktisch für Familien oder bei wenig Zeit für Termine.

© CEWE Mit der CEWE Passfoto App wird die Urlaubsvorbereitung zum Kinderspiel.

5. Technik vorbereiten Moderne Urlaube brauchen Technik – und Vorbereitung. Handy, Kamera, Ladegeräte, Powerbanks, Adapter (je nach Steckdosentyp) und Speicherkarten gehören in jeden Koffer. Wichtig: alle Akkus vorher laden, Speicherkarten leeren, eventuell Offline-Karten oder Übersetzungs-Apps herunterladen. Wer Wert auf gute Urlaubsfotos legt, prüft die Kameraausrüstung auf Herz und Nieren. Tipp: Ein Selfie-Stick oder ein Mini-Stativ kann auf Reisen Wunder wirken – ebenso wie ein Cloud-Backup der schönsten Bilder.

© Unsplash Laden Sie Ihre Technik vor der Reise voll auf.

6. Sich um Versorgung von Haustieren und Pflanzen kümmern Vierbeiner bleiben oft nicht allein zu Hause – hier ist rechtzeitige Planung entscheidend. Ob Tiersitter:in, Tierpension oder Betreuung durch Freund:innen: Vertrauen und Erfahrung sind hier Gold wert. Auch Pflanzen brauchen Wasser und Pflege – besonders in heißen Sommermonaten. Vielleicht hilft der:die Nachbar:in gegen ein Mitbringsel oder einen Dankesgruß. 7. Zuhause absichern Niemand möchte während des Urlaubs ein mulmiges Gefühl haben. Deshalb: Fenster und Türen gut verschließen, Kühlschrank leeren, Müll entsorgen und Elektronik möglichst ausschalten. Zeitschaltuhren können Licht automatisch steuern und so Anwesenheit simulieren. Den Briefkasten regelmäßig leeren lassen – oder einen temporären Nachsendeauftrag erteilen. So bleiben Haus und Wohnung sicher, während Sie entspannen. 8. Finanzplanung und Zahlungsmittel Kreditkarte, Bankomatkarte, Bargeld in Landeswährung – wer alles dabei hat, ist flexibel. Informieren Sie sich vorab über Wechselkurse und mögliche Gebühren beim Geldabheben im Ausland. Viele Banken bieten inzwischen Reisekarten mit günstigen Konditionen an. Auch praktisch: Bezahlen per App oder Handy, z. B. mit Apple Pay oder Google Wallet.

© Unsplash Tauschen Sie eventuell schon vor Ihrer Reise Geld, um gleich bei Ihrer Ankunft Bargeld in der Währung des Reiselandes zu haben.

9. Roaming und eSIM vorbereiten Mobile Erreichbarkeit ist unterwegs oft entscheidend – sei es für Navigation, Buchungen oder Notfälle. Wer hohe Roaminggebühren vermeiden will, setzt auf eine eSIM. Diese digitale SIM-Karte lässt sich direkt am Smartphone installieren und ist in vielen Ländern günstiger als klassische Roamingtarife. Verschiedene Anbieter ermöglichen flexible Prepaid-Datenpakete – ideal für Reisen durch mehrere Länder. Prüfen Sie, ob Ihr Gerät eSIM-kompatibel ist und aktivieren Sie diese rechtzeitig. 10. Letzter Check: Packliste, Downloads und Infos Wer auf Nummer sicher gehen will, erstellt sich eine Packliste. Ob analog oder digital – das strukturierte Abhaken reduziert Stress. Dazu gehören auch Reiseunterlagen in digitaler Form (PDF auf dem Handy), Kopien wichtiger Dokumente, evtl. Notfallnummern und Adressen. Praktisch: Es gibt zahlreiche Reise-Apps, die nicht nur bei der Packliste helfen, sondern auch Wetterdaten, Sehenswürdigkeiten oder Restauranttipps bereithalten.

© Unsplash Packlisten können dabei helfen, den Überblick zu behalten und nichts Wichtiges Zuhause liegenzulassen.