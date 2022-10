Als Vorreiter in der Reinigungstechnologie bietet Vorwerk seit über 90 Jahren in Millionen von Haushalten weltweit ein Höchstmaß an Reinigungseffizienz und sorgt damit für Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden. Die Konsequenz davon ist ein stetiges Weiterentwickeln von Produkten, die nicht nur gründlicher sauber machen, sondern auch einfach und praktisch in der Handhabung sind.

Leistungsfähiger denn je, verfügt der Kobold VK7 Akkureiniger nun über eine zusätzliche Boost-Funktion, mit der Turbo-Saugen und -Wischen gleichzeitig möglich ist. Damit gelingt eine blitzschnelle und extra-gründliche Reinigung, die das Putzen zur Nebensache machen. Selbst gröberer Schmutz, wie Popcorn oder Blumenerde verschwinden damit mühelos im Filterbeutel, der auch ein Update erfahren hat. Zu 80 % aus recycelten Materialien bestehend, verfügt dieser nun über eine optimierte Faltenstruktur, mit welcher der verfügbare Filterraum noch besser ausgenutzt wird.