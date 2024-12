Last Minute Geschenktipps: Mehr Zeit für das, was wirklich zählt

In einer Welt, geprägt von Alltagsstress, vollen Terminkalendern und dem nachwirkenden Trubel der Adventzeit, wird Zeit zu unserem wertvollsten Gut. Zeit für uns selbst, Zeit für die Menschen, die wir lieben und Zeit, um das Leben zu genießen. Umso besser ist das Zeitgeschenk, wenn es dann noch mit Genuss und Wohnkomfort getoppt wird. Die innovativen Haushaltsgeräte aus dem Hause Vorwerk machen nicht nur dem Christkind ein leichtes Spiel: Praktische Gadgets, die den Alltag erleichtern und das Leben verschönern, stehen heuer ganz oben auf der Weihnachts-Wunschliste.

Kobold statt Heinzelmännchen

Überlassen Sie die Bodenreinigung einfach mal dem Profi und genießen Sie unbeschwerte Feiertage in einem rundum sauberen Zuhause: Der Kobold VR7 Saugroboter von Vorwerk übernimmt das Staubsaugen dank seiner intelligenten Navigation und kraftvollen Saugleistung. Als wahrer Alltagsheld sorgt er mit seinem bewährten D-förmigen Design für ein makellos gepflegtes Zuhause, egal, ob auf dem Teppich oder Parkett, selbst in Ecken und unter Möbeln. Sagen Sie dem üblicherweise rund um die Weihnachtsfeiertage zu Hauf anfallenden Schmutz ganz unbeschwert Adieu: Die extra breite Haupt- und Seitenbürste entfernt effektiv Tannennadeln, Keksbrösel & Co. Mit der praktischen App-Steuerung kann ganz einfach per Smartphone aus der Ferne flexibel geplant werden, wann und wo der Kobold VR7 seine Runden drehen und reinigen soll. So bleibt mehr Zeit für wertvolle, gemeinsame Momente und die wirklich wichtigen Dinge in der besinnlichen Zeit, nämlich Kekse backen, Weihnachtsfilme schauen und Kuschelstunden mit den Liebsten.