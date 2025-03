Kochen 7.0: Der neue Thermomix® TM7 kommt

Sechs Jahre sind nun vergangen seit der Thermomix® TM6 aus dem Hause Vorwerk den Markt und die Herzen unzähliger Gourmets und Fans von schnellem, unkompliziertem und zugleich selbst gekochtem Genuss im Sturm erobert hat. Jetzt wurde eine neue Version des Verkaufsschlagers angekündigt: Der Thermomix® TM7. Rein optisch fällt der neue Anstrich des Küchenallrounders sofort auf, statt in Weiß besticht das Gerät nun in edlem Schwarz und auch das 10-Zoll-Multi-Touch-Display springt umgehend ins Auge. Doch an welchen Funktionen wurde sechs Jahre lang getüftelt, um den Küchen-Liebling sämtlicher Haushalte zu revolutionieren und noch begehrenswerter zu machen? Wir haben das Multitalent 7.0 von Vorwerk unter die Lupe genommen.

© Vorwerk Das kompakte und elegant gestaltete Grundgerät, gepaart mit einem isolierten Mixtopf verbindet Design mit Funktionalität. © Vorwerk Das 10-Zoll-Multi-Touch-Display in Kombination mit einer überarbeiteten Guided Cooking-Funktion schaffen ein völlig neues Kocherlebnis.

Der neue Thermomix verfügt natürlich weiterhin über alle gewohnten Funktionen, die das Kochen erleichtern: erhitzen, garen, rühren, kneten, zerkleinern, mixen, wiegen, dampfgaren und vieles mehr - alles ein Kinderspiel für das Universalgerät. Neu ist der re-designte Mixtopf in plissierter, matt-schwarzer Optik und mit Isolierung, der dafür sorgt, dass er auch bei hoher Hitzeentwicklung sicher berührt werden kann. Das Fassungsvermögen von 2,2 Liter bleibt gleich.



Lärmempfindliche Personen freuen sich bestimmt über folgende Neuerung: Der Motor des Thermomix® TM7 wurde gepimpt, wodurch er bis Stufe 2 in der Lautstärke "Flüsterton" läuft. Zudem wurde der Garaufsatz Varoma® neu gestaltet und bietet aufgrund der veränderten Form mit bis zu 6,8 Liter Volumen deutlich mehr Platz zum Dampfgaren als das Vorgängermodell.



Besonders positiv fällt das neue von 6,8 auf 10 Zoll angewachsene Multi-Touch-Display auf, damit wird die Bedienung noch komfortabler und kommt ohne Drehknopf aus.

Überarbeitet wurde auch der Guided-Cooking-Prozess, also die Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der man sich durch die mehr als 100.000 Rezepte des integrierten Rezeptportals Cookidoo® führen lassen kann. Laut Hersteller funktioniert der Ablauf nun noch intuitiver und einfacher und soll damit noch mehr Freude beim Kochen garantieren.



Ebenfalls praktisch: Die Funktion "anbraten" ist als separater Modus frei wählbar und nicht wie beim Vorgänger nur innerhalb einer Rezeptanleitung verfügbar. Mit dem Modus "offenes Kochen" können Speisen ohne Deckel und Rotation des Mixmessers bei einer Temperatur bis 100 Grad zubereitet werden. Vor allem für lange Nudeln und Gerichte, die vom manuellen Umrühren profitieren, ist diese Funktion optimal. Auch gut zu wissen: Der Mixtopf und Mixtopfdeckel des Thermomix® TM7 verriegeln sich erst ab Stufe 2 sicher, was bedeutet, dass bei einer niedrigeren Kochstufe jederzeit bei Bedarf umgerührt werden kann.

Wie kommen Sie zum neuen Thermomix® TM7? Während der Thermomix® TM6 aktuell in einem sehr attraktiven Bundle verfügbar ist, wird der Thermomix® TM7 am 7. April 2025 am österreichischen Markt eingeführt. Aktuell kann das Gerät nur bei Vorwerk zum Preis von 1.549 Euro inklusive 3 Monate Cookidoo® Probe-Abo vorbestellt werden. Wenn Sie das Bestellformular über die Homepage ausfüllen, werden Sie von einer Thermomix® Beraterin oder einem Berater kontaktiert und können die Vorbestellung abschließen. Nach der Markteinführung am 7. April 2025 ist das Gerät auch direkt im Onlineshop und Vorwerk Store bestellbar. Hier finden Sie alle Informationen und können den Thermomix® TM7 vorbestellen.

© Vorwerk Den Thermomix® TM7 kann derzeit nur vorbestellt werden. Ab 7. April 2025 ist die Küchenmaschine verfügbar und wird in den Folgewochen ausgeliefert.

Show-Cooking Show-Cooking Termine für Show-Kochen mit dem neuen Thermomix® TM7 können Sie ab dem 7. April 2025 mit Thermomix®-Berater:innen vereinbaren.