Besserwischer aufgepasst! 5 Tipps für effizientes Staubsaugen

Stück für Stück

Bevor man den Staubsauger anwirft, müssen zuerst einmal die höhergelegenen Oberflächen geputzt werden. So verhindert man, dass sich der Staub von Bücherregalen, Ablagen und Co. gleich wieder auf dem Boden verteilen. Verschiedene Aufsätze wie das TR15 Teleskoprohr unterstützen dabei, auch dort zu reinigen, wo man sonst nur schwer hinkommt. Von Vorteil ist dabei zusätzlich, dass der Staub nicht aufgewirbelt, sondern sofort eingesaugt wird. Das macht das Putzen an sich um einiges angenehmer, vor allem, wenn man empfindlich auf Staub reagiert. Hat man die oberen Flächen abgestaubt, geht es weiter zum Boden.

Viele starten in der Mitte des Raumes mit dem Staubsaugen, richtig ist jedoch, in den Ecken zu beginnen. Die wendige und dynamische Handhabung des VB100 erleichtert es, dort mühelos zu reinigen. Von den Ecken aus arbeitet man sich dann Stück für Stück zur Mitte vor, um dann erst ganz zum Schluss bei der Türe anzukommen. Denn in den Türbereichen dringt gerne Schmutz von außen ein. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku des hat bei dieser Vorgehensweise einen entscheidenden Vorteil: Ohne Rücksicht auf vorhandene Steckdosen und ohne über lästige Kabel zu stolpern, lässt sich damit in kürzester Zeit sauber machen.

Umfassende Reinigung

Kein Kabel, dafür maximale Beweglichkeit – mit dem Kobold VB100 lässt sich unter jedem Möbel präzise reinigen. Denn beim Staubsaugen sind nicht nur die sichtbaren Stellen wichtig, für Luftqualität und Sauberkeit haben auch die Flächen unter den Möbeln einen Einfluss. Mit nur 3,3 Kilogramm ist der Akku-Reiniger von Vorwerk zudem ein besonders leichtes Gerät, mit dem das Putzen zu einer schnellen und mühelosen Angelegenheit wird. In nur drei Stunden ist der Akku voll aufgeladen und wieder bei höchster Leistung einsatzbereit.