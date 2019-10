Vier Vorsorgebausteine, die wichtig sind

Das oft unterschätzte Pflegerisiko

Eines steht fest: Die Pflegekosten werden in den kommenden Jahren steigen, denn es ist ein Anstieg in der Langzeitpflege zu erwarten. Experten glauben, dass die Zahl der Pflegegeldbezieher bis 2050 von heute 462.000 auf 750.000 Menschen steigen wird. Armand Alexander Drobesch, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Korneuburg: „Laut offizieller Statistik findet Pflege schon heute überwiegend in den eigenen vier Wänden statt. 80 Prozent der rund 462.000 Pflegegeldbezieher werden derzeit von insgesamt 960.000 Angehörigen zu Hause gepflegt. 1,4 Millionen Menschen in Österreich sind also unmittelbar mit dem Thema Pflege konfrontiert.“ Ein Grund für den großen Anteil der häuslichen Pflege in Österreich ist nicht zuletzt, dass die staatliche Pension und das Pflegegeld in den seltensten Fällen ausreichen, um einen Platz in einem Pflegeheim der eigenen Wahl oder eine 24-Stunden-Pflege zu Hause finanzieren zu können. So setzt der Rechnungshof die monatlichen Kosten für eine Pflege zu Hause mit rund 3500 Euro fest, Hilfsorganisationen rechnen sogar mit bis zu 4500 Euro. Damit ist bei einer durchschnittlichen Alterspension von 890 Euro bei Frauen und 1540 Euro bei Männern selbst zuzüglich des Pflegegeldes eine Finanzierungslücke vorprogrammiert. Drobesch: „Nur eine private Pflegeversicherung kann helfen, diese finanzielle Lücke zu schließen.“