VIA.CARNUNTUM. Auf den Spuren der Römer wandern

Geschichten begleiten den Weg

Eine besondere Attraktion ist der Audioguide „Wanderwege Römerland Carnuntum“, der via Handy-App heruntergeladen werden kann. Mit dem Audioguide können insgesamt 36 verschiedene Hörstationen auf allen fünf Routen abgerufen werden. So taucht man während der Wanderung in Sagen und Mythen über den Weg und die auf der Strecke liegenden Ausflugsziele ein.