Pure Radfreude an der Donau

Kulturelle und Kulinarische Hotspots

Es lohnt sich, für die Fahrt mehr Zeit einzuplanen, um interessante Sehenswürdigkeiten an der Strecke zu entdecken und nach der sportlichen Betätigung das hervorragende kulinarische Angebot und die exzellenten Weine der Region bei einem Heurigen oder in einem der Wirtshauskulturbetriebe an der Donau zu genießen. Während der Sommermonate laden die Badeplätze entlang des Wegs zu einer Radfahrpause ein.