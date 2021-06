Unsere Top 10 Gründe, in der Region Zadar Segeln zu gehen

Ein Segeltrip um die Region Zadar in Kroatien eröffnet Ihnen ein mediterranes Paradies mit mehr als 200 Inseln, Inselchen und Klippen, die sich parallel zur Küste erstrecken. Ihr Boot findet in mehr als 50 Häfen, in geschützten Buchten sowie in 10 modernen Yachthäfen einen sicheren Ankerplatz. Setzen Sie die Segel entlang der sonnigsten Küste Europas, mit türkisblauem Wasser unter dem Kiel und einer frischen Meeresbrise in den Haaren. Wir begleiten Sie und zeigen Ihnen verträumte Fischerdörfer, geheime Aussichtspunkte und paddeln mit Ihnen ins Abendrot.