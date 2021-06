Endlich geht die Urlaubszeit wieder los – beliebte Ferienregion Istrien wartet auf Sie!

Aktiv unter freiem Himmel – viele tollen Sportmöglichkeiten im Blauen und Grünen Istrien. Verbinden Sie unterhaltsame Aktivitäten mit der Erkundung der wunderschönen Natur in Istrien und stürzen Sie sich in ein authentisches Abenteuer. Istrien bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für familiengerechte Outdoor-Aktivitäten, hält aber auch Vieles für all jene bereit, die den Reizen adrenalingeladener Erlebnisse nicht widerstehen können. Rad fahren, Klettern, Tennis und Golf spielen, Reiten, Paragliding, Kajakfahren, (Wrack-)Tauchen, …. Auf über 445 Küstenkilometern finden sich in Istrien nicht nur ruhige Buchten mit stetigem Wind, sondern auch offene Bereiche des Meeres, ideal für Segeln und Surfen. Nicht minder beliebt sind die romantischen SUP-Kurse bei Sonnenuntergang, die in den stimmungsvollen Buchten zum atemberaubenden Erlebnis und Highlight jedes Instagram-Feeds werden.