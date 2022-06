Zukunftsmusik

Derzeit wirke der künftige Standort noch wie ein Trennelement. Das Projekt soll ihn zum attraktiven und verbindenden Treffpunkt machen, erklärt der Jury-Vorsitzende Michal Sedláček: „Daher lag der Schwerpunkt nicht nur auf Architektur und Betrieb des Gebäudes, sondern auch auf der Gestaltung der umliegenden öffentlichen Räume. Die Moldau-Philharmonie wird ein pulsierendes Zentrum des Lebens in der Vltavská-Straße werden“. Die zentrale Lage an der Moldau passt perfekt zu diesem Vorhaben.

Mehr als ein Konzerthaus

Ein neuer Stadtpark wird sich östlich des Neubaus erstrecken und die Südseite wird den Zugang zum Flussufer öffnen. An der Westseite liegt ein öffentlicher Platz. Und im Norden eröffnet BIGs Konzept den Blick auf die Entwicklungszone Bubny-Zátory. Dort sollenIndustriebrachen in ein Zuhause für 25.000 Einwohner verwandelt und 29.000 Arbeitsplätze geschaffen werden.Das Gebäude selbst wird, so Sedláček, „von allen Richtungen und Ebenen aus zugänglich sein“.