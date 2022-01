Wo Yin und Yang vereint sind

Über und unter dem Dach

Das neue Performing Arts Center befindet sich nordöstlich der historischen Altstadt von Dali. Es bietet ein ganzheitliches Theater- und Naturerlebnis, unterstützt durch ein Dach, das zum öffentlichen Mobiliar erklärt wird. Über eine Treppe können Besucher das schiefergedeckte Dach erklimmen und über einen Rundweg in alle Himmelsrichtungen blicken.

Auf der Unterseite des Daches befindet sich eine nestartige Holzlattung. Sie ist eine weitere Referenz an die Natur und zugleich ein kunsthandwerklicher Schallfänger, der für eine hallfreie Akustik sorgt. An einer Stelle durchbricht eine Formation an Holztürmen die Dachstruktur und verbindet den unteren Bereich mit der Aussichtsebene. Hier sind ein Café und ein Teehaus untergebracht.