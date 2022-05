Wenn Kapitalströme grün werden

Wie groß ist das Volumen an grünen Finanzierungen, das von der RBI abgewickelt wird?

Lennkh: Zum Jahresende 2021 lag der Bestand an ausbezahlten ESG-konformen Kundenkrediten in der RBI AG, also in der Konzernzentrale in Wien, bei 2,6 Milliarden Euro, das sind rund zehn Prozent des hier in Wien vergebenen Gesamtkreditvolumens. Wir haben ambitionierte Ziele: Bis 2025 wollen wir den Anteil der aus Wien vergebenen Unternehmenskredite für ESG-konforme Investitionen auf rund ein Drittel steigern. Aber wir reden hier ja nicht nur von Krediten, sondern auch über nachhaltige Anleihen und Schuldscheindarlehen. Wir waren 2021 bei 25 derartigen Transaktionen zur Konsortialführung mandatiert und haben damit insgesamt 9,8 Milliarden Euro aufgestellt. Laut Bloomberg lag der RBI-Konzern bei nachhaltigen Anleihen sowohl nach Volumen als auch nach Anzahl der Transaktionen in Österreich und CEE an erster Stelle.

Für die UBM ist eine Viertelmilliarde an grünen Anleihen ein erhebliches Volumen. Kommt da noch mehr?

Thate: Ja, natürlich. Wir haben ständig Refinanzierungsbedarf und wollen als Unternehmen auch operativ wachsen. Daher werden wir den eingeschlagenen Pfad weiter beschreiten und auch weitere grüne Finanzprodukte begeben.

Welche Investoren haben sich für die nachhaltigen Produkte interessiert? Worauf hat sich deren Interesse fokussiert?

Lennkh: Die Finanzindustrie soll eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung und somit der Zielerreichung des Europäischen Green Deals spielen. Dazu werden ESG-Komponenten in Zukunft in die Kreditrisikoprozesse der Banken Eingang finden. Tatsächlich spielen sie bereits jetzt eine gewichtige Rolle bei Investitionsentscheidungen institutioneller Investoren sowohl auf der Eigen- als auch auf der Fremdkapitalseite. Und auch das Interesse der Privatanleger an nachhaltigen Finanz- und Anlageprodukten ist deutlich gestiegen. Ganz generell sehen wir, dass sich Investoren neben dem Fokus auf ein spezielles Finanzprodukt mittlerweile verstärkt für die Gesamtentwicklung eines Unternehmens unter ESG- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten interessieren.