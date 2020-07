Unter der Drachenhaut

Eine neue Gattung an Sauropsiden ist seit kurzem in der Schweizer Stadt Biel beheimatet. Mit 240 Metern Länge und 35 Metern Breite schlängelt sich ein geschuppter, reptilienartiger Körper entlang des Schüss-Kanals und lässt am Ende ein halbes Gebäude in seinem Maul verschwinden. Die einen denken dabei an eine Riesenschlange, die anderen an die Haut eines Drachen. Bei dem ungeheueren Wesen handelt es sich um das neue Swatch Headquarter, beim verschlungenen Bauwerk um das zugehörige Uhrenmuseum. Beides stammt aus der Feder des japanischen Architekten Shigeru Ban.

Ban ist der Mann fürs Außergewöhnliche. Er verbindet auf natürliche Weise Hightech mit Lowtech und hat in der Vergangenheit bewiesen, dass man sogar mit Papier bauen kann. Für seinen Innovationsgeist, seine unkonventionellen Ansätze und sein soziales Engagement wurde er 2014 mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet.