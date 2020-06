Unsichtbares Haus im Wald

Heute sorgen Fetthenne, Mauerpfeffer und Zwergpflanzen wie Wilde Kamille dafür, dass unterschiedliche Farbnuancen einen natürlichen Effekt auf dem von Menschen errichteten Fremdkörper erzeugen.

Die massiveren Teile des Hauses wiederum wurden aus dunklen Holzelementen gefertigt. So, dass die Sonne mit ihrem Spiel aus Licht und Schatten dem unsichbaren Haus zusätzlich ihren Stempel aufdrücken kann.

Außen hui, innen hui

Wer nach außen hin so viel Aufwand betreibt, um mit der Natur zu verschmelzen, der muss freilich auch in Sachen Haustechnik ökologisch denken. Sonst passt das Äußere schließlich nicht zum Inneren. Und so handelt es sich bei diesem Bau natürlich um ein waschechtes Passivhaus, das kaum Energie benötigt.

Der Sonne entgegen

Die Terrasse und die meisten Fenster und Räume wurden bewusst nach der Sonnenseite ausgerichtet, um möglichst viel Sonne und somit Wärme sammeln zu können.

Das Gebäude ist mit energiesparenden Fenstern und einer Luftrekuperationsanlage ausgestattet. Das sind moderne Systeme, die Abwärme und Kühle der verbrauchten Luft nutzen, um frische Luft im Winter aufzuwärmen und im Sommer abzukühlen.

Mit ihnen lässt sich der Energieverbrauch eines Gebäudes sehr gezielt minimieren. Außerdem wurde das Fundament mit kältebeständiger Mineralwolle und eigens behandeltem Holz der Europäischen Lärche ausgekleidet.