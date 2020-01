Saitensprung auf Chinesisch

Um also das Bauwerk, von dem hier die Rede ist, überhaupt erst verstehen zu können, muss man zuerst besagte Romanze kennenlernen. In diesem Sinne: Long Story, short:

Liebe auf den ersten Ton

Auf seinem Weg nach Chengdu wurde Dichter Sima Xiangru von Lin Hong in der Provinz Sichuan in dessen Kunst-Zirkel eingeladen. Welch große Ehre! Also zückte der kunstschaffende Gast gerne seine Guqin (siehe erster Absatz oben) und fing an zu musizieren. Seine wundervollen Klänge aber drangen bis an die Ohren von Lin Hongs Tochter Zhuo Wenjun.Von ihnen betört, betrat sie schließlich die Gemächer des Kunst-Zirkels – und schon war es um die schöne Tochter des Gastgebers geschehen. Also schworen sie und Sima noch an Ort und Stelle, fortan für immer Seite an Seite – oder in diesem Fall vielleicht eher „ Saite an Saite“ – durchs Leben zu gehen.