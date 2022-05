Royale Sommernächte im tiefsten Winter

Den wahre Charakter enthüllen

Die Idee: Den Charakter des Mittsommers in Eis zu meißeln und zugleich das glasklare Eis der Region noch besser zum Ausdruck bringen. Schließlich ist dieses in diesen Breitengraden so klar, „dass man es an manchen Stellen berühren muss, um zu sehen, dass es tatsächlich da ist“, schwärmen Bernadotte und Kylberg.

Kombination der Jahreszeiten

Wie aber können Sommer und Winter miteinander kombiniert werden? Die überraschende Antwort der Designer: Blumen. Also packten sie kurzerhand die zartesten und schönsten schwedischen Mittsommerblumen in die arktische Umgebung. Natürlich mit tatkräftiger Unterstützung des Icehotel-Kreativteams und Floristen Per Benjamin. „Unser Ziel ist es, das skandinavische Naturgefühl und diese einzigartige Tradition auf unsere eigene künstlerische Weise zu vermitteln“, erklären die Designer ihr Vorhaben.

Volle Flower Power

Die Deluxe-Suite wurde demnach mit floralen Elementen und Pflanzen ausgestattet – eine Premiere für das ikonische Hotel, das seit Beginn nur mit Eis und Schnee arbeitet. Die Eiswände der Suite sind dabei mit farbenfrohen Blumen geschmückt, während der atemberaubende Kronleuchter – freilich auch aus Eis – mit Blumen im Inneren an bekannte Blumenkränze erinnert. An jene, die man gewöhnlich beim Mittsommer-Fest trägt.