Referenzprojekt für Tiranas Stadterneuerung

Mario Cucinella Architects

MC A – Mario Cucinella Architects ist ein etabliertes Architekturbüro mit Büros in Bologna und New York. Das internationale Team umfasst mehr als 100 Experten, darunter Architekten, Ingenieure, Grafikdesigner, Modellbauer und Forscher. Das Büro wurde 1992 in Paris gegründet und eröffnete 1999 eines in Bologna. MC A verfügt über umfangreiche Erfahrung in der architektonischen Gestaltung, wobei die R&D-Abteilung starken Wert auf Umwelt- und Energieeffizienzaspekte legt. MC A bietet in diesem Zusammenhang ein Forschungs-Programm im Rahmen der SOS School of Sustainability an.

School of Sustainability