Premiere! Massiv- und Holzbau erstmals im direkten Duell

Dafür kam das zum damaligen Zeitpunkt gerade in Planung befindliche Wohnbauprojekt „Baranygasse 7“ im 22. Wiener Gemeindebezirk gerade recht. Hier sollten sieben viergeschossige und baugleiche Wohnhäuser mit insgesamt 126 Wohnungen entstehen.

Nur der direkte Vergleich zählt

Der ideale Boden also, um einfach eines dieser identischen Objekte aus Holz zu errichten – und so einen direkten Vergleich mit den umliegenden Massivbauten zu haben. Ein Vergleich, der nicht nur in der Errichtung und der Finanzierung relevante Daten liefert, sondern auch in Zukunft spannende Einblicke gewähren wird.

Schließlich kann man in den kommenden Jahren auch die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Bewohner evaluieren und auswerten.

Wie wird ein Holzbau errichtet?

Aber das ist freilich noch Zukunftsmusik. Jetzt geht es erst einmal darum, diesen Meilenstein in Sachen Holzbau bezugsfertig zu errichten. Konkret nennt sich das „Holzriegelbauweise“, wie man beim ausführenden Partner Handler Bau erklärt. Das bedeutet, dass im Werk in Neutal im Schichtbetrieb in nur fünf Wochen sämtliche Bauteile gefertigt werden.

Schneller geht es kaum

In weiteren fünf Wochen werden diese dann vor Ort nur noch montiert. Erst danach wird man erste echte Zahlen auf dem Tisch haben, die einen Vergleich mit den umliegenden und klassisch gebauten „Zwillingen“ zulassen.

Großes ABER, das schon im Vorfeld Freude macht: Der zuständige und freilich auf Holzbau spezialisierte Architekt Martin Aichholzer hat schon jetzt, während der Bauarbeiten, festgestellt: „Obwohl nicht ausschließlich Holz verbaut wird, wird der große Holzanteil den CO2-Fußabdruck beinahe auf null drücken!“

Und auch bei Handler Bau frohlockt man: „Bei der Errichtung von Baranygasse 7, Haus 3 werden etwa 300 m³ massives Brettsperrholz verbaut. Das bedeutet, dass in diesem Haus 300 Tonnen CO2 gebunden sind – das entspricht dem Schadstoffausstoß von 10 PKW über einen Zeitraum von 18 Jahren!“